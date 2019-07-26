Россия подготовила жителям ДНР и ЛНР "паспортный сюрприз"

Российская Федерация раздает паспорта со специально придуманным новым кодом подразделения - 610-068 для жителей оккупированных территорий на Донбассе.
Владельцы российских паспортов с данной записью в документе вскоре могут столкнуться с фактом их недействительности, пишет известный блогер Necro Mancer в своем Twitter.
"Выявить свежеиспеченных граждан РФ из ДНР и ЛНР будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого еще даже нет в справочниках УФМС РФ", - написал блогер.
Код 610-068 не зарегистрирован в справочнике "Коды подразделений УФМС России".
"Значит, что паспорта РФ, которые получают жители оккупированного Донбасса, недействительны. Покажет время", - пишет "Информационное сопротивление"
При этом уже сейчас ясно, что владельцев таких документов ждут санкции. Жителей оккупированных территорий с российскими паспортами не будут впускать в страны Евросоюза.
Пользователи сети живо отреагировали на информацию о спецкоде в паспортах для жителей из ДНР и ЛНР и осмеяли инициативу.
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