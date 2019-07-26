Россия подготовила жителям ДНР и ЛНР "паспортный сюрприз"

Российская Федерация раздает паспорта со специально придуманным новым кодом подразделения - 610-068 для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

Владельцы российских паспортов с данной записью в документе вскоре могут столкнуться с фактом их недействительности, пишет известный блогер Necro Mancer в своем Twitter.

"Выявить свежеиспеченных граждан РФ из ДНР и ЛНР будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого еще даже нет в справочниках УФМС РФ", - написал блогер.

Автор: rbc.ua Россия подготовила жителям ОРДЛО "паспортный сюрприз".

Код 610-068 не зарегистрирован в справочнике "Коды подразделений УФМС России".

Автор: rbc.ua Россия подготовила жителям ОРДЛО "паспортный сюрприз".

"Значит, что паспорта РФ, которые получают жители оккупированного Донбасса, недействительны. Покажет время", - пишет "Информационное сопротивление"

При этом уже сейчас ясно, что владельцев таких документов ждут санкции. Жителей оккупированных территорий с российскими паспортами не будут впускать в страны Евросоюза.

Пользователи сети живо отреагировали на информацию о спецкоде в паспортах для жителей из ДНР и ЛНР и осмеяли инициативу.

Автор: rbc.ua Россия подготовила жителям ОРДЛО "паспортный сюрприз".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты на Донбассе выдают чеки на украинском языке

Послы стран-членов Евросоюза начали обсуждать выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Робота над запретом владельцам таких паспортов въезда в Евросоюз займет некоторое время, но это, в конце концов, произойдет.