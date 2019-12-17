Россия перевозит тяжелую технику на временно оккупированную территорию

Россия перевозит тяжелую технику на тимчасовану оккупированную территорию. Фото: ukrinform.com

На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях Россия скрыто перемещает военную технику.

Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Руководство Российской Федерации наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин запретил бывшим ФСБешника выезжать из России

С начала декабря на Донбасс железнодорожным транспортом доставили около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов. На прошлой неделе из России скрыто переместили колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения.

Боевики получают экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях. Временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях используют как испытательный полигон, говорится в сообщении.

К тому же, боевики проводят артиллерийские учения вблизи линии разграничения. Кроме того, в темное время суток оккупанты перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствует карта документа №2569 на сайте парламента. Теперь законопроект должен подписать президент Владимир Зеленский.