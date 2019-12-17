Россия перевозит тяжелую технику на временно оккупированную территорию

На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях Россия скрыто перемещает военную технику.
Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на Главное управление разведки.
Руководство Российской Федерации наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
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С начала декабря на Донбасс железнодорожным транспортом доставили около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов. На прошлой неделе из России скрыто переместили колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения.
Боевики получают экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях. Временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях используют как испытательный полигон, говорится в сообщении.
К тому же, боевики проводят артиллерийские учения вблизи линии разграничения. Кроме того, в темное время суток оккупанты перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Об этом свидетельствует карта документа №2569 на сайте парламента.
Теперь законопроект должен подписать президент Владимир Зеленский.
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