Россия отводит войска. Что происходит возле украинской границы

Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, что проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Фото: REUTERS

Российских войск непосредственно возле украинской границы нет. Вражеские части всегда были на определенном расстоянии, или за десятки километров. А если говорить о базе в Воронеже - то и за сотни километров

О ситуации на границе Украины с Россией на фоне отвода российских войск, что накапливались с марта, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на канале "Украина 24".

"Пограничники не теряют бдительности, мы тесно сотрудничаем с Вооруженными силами Украины и Генштаб, и подразделения разведки должны дать оценку заявлению России об отводе войск от границы с Украиной. Отмечу, что непосредственно возле границы части не находятся. В то же время наши силы готовы к любым действиям, наша главная задача в сотрудничестве с Вооруженными силами - остановить врага и дать время украинской армии подойти к границе для отражения агрессии", - сказал он.

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По словам Демченко, ничего подозрительного в районе границ в настоящее время не происходит.

"Перемещение или скопления сил и техники на территории России рядом с Украиной мы не наблюдали. Значительных провокаций, которые бы свидетельствовали о дестабилизации ситуации на направлении границы с Украиной, также не было", - сказал он.

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить учения в Южном и Западном военных округах. Заявление сделал в оккупированном Крыму.