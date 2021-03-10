Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу

Кремль ничего не знает о плане перемирие на Донбассе. Фото: pixabay.com

Россия ничего не знает о плане мирного урегулирования на Донбассе, который анонсировали в офисе президента Украины.

Его разработали Берлин и Париж, а Киев дополнил. Тепер ждут реакции РФ, передает ТАСС.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирный план, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу", - сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, реагируя на заявление главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021" Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования ситуации в Донбассе. Он "соответствует духу минских соглашений". Теперь Кремль должен одобрит его или открыто заявить, что не хочет прекращения войны.