Ермак: У нас есть план для Донбасса, ждем решения РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 81
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 594
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 1791
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
Просмотров: 1071
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 234
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2007
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 945
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1377
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
4
22
7
5
7
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot; - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
Видео
Все видео
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 234
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 234
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2007
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 945
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 369
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 10:50

Ермак: У нас есть план для Донбасса, ждем решения РФ

  Комментировать
Ермак: У нас есть план для Донбасса, ждем решения РФ
Если Россия не соглашается, это означает, что она не хочет наступления мира на территории Донбасса". Фото: "Униан"

План мирного урегулирования на Донбассе ждет, когда Россия либо одобрит его, либо открыто заявит, что не хочет прекращения войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной. Который, как мы считаем, соответствует нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе... и мы ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал он.

По словам Ермака, если Россия не соглашается, это означает, что она "не хочет наступления мира на территории Донбасса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия пытается заставить Украину разговаривать с сепаратистами - Ермак

Член украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Сергей Гармаш считает, что в Украине есть возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ермак: У нас есть план для Донбасса, ждем решения РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

Погибло большинство жителей села

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 67459
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 14130
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9810
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 9000
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 8739
Донбасс
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу Просмотров: 198
Обострение на Донбассе: 21 обстрел за сутки, оккупанты накрыли ВСУ минами 120-го калибра
Обострение на Донбассе: 21 обстрел за сутки, оккупанты накрыли ВСУ минами 120-го калибра Просмотров: 666
Россия пытается заставить Украину разговаривать с сепаратистами - Ермак
Россия пытается заставить Украину разговаривать с сепаратистами - Ермак Просмотров: 387
Боевики 18 раз нарушили режим тишины
Боевики 18 раз нарушили режим тишины Просмотров: 72
Боевики обстреливают ВСУ из минометов и гранатометов и минируют территории
Боевики обстреливают ВСУ из минометов и гранатометов и минируют территории Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 10588
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть