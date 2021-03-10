Ермак: У нас есть план для Донбасса, ждем решения РФ

Если Россия не соглашается, это означает, что она не хочет наступления мира на территории Донбасса". Фото: "Униан"

План мирного урегулирования на Донбассе ждет, когда Россия либо одобрит его, либо открыто заявит, что не хочет прекращения войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной. Который, как мы считаем, соответствует нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе... и мы ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал он.

По словам Ермака, если Россия не соглашается, это означает, что она "не хочет наступления мира на территории Донбасса".

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Член украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Сергей Гармаш считает, что в Украине есть возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.