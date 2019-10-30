Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог

Политолог Михаил Басараб: "Дипломатический путь урегулирования ситуации между Россией и Украиной возможен только на российских условиях". Фото: Gazeta.ua

Президент Владимир Зеленский хочет стать миротворцем, который достиг мира путем простых политических шагов и уступок. Но Россия дает понять, что не позволит ему выйти победителем. Такое мнение высказал политолог Михаил Басараб в комментарии Gazeta.ua, комментируя отвод войск в Золотом Луганской области несмотря на то, что боевики не придерживались обусловленных 7 дней "режима тишины".

По вашему мнению, что могут означать действия власти по отводу украинских войск, не дождавшись соблюдения РФ Минских условий полного прекращения огня в течение семи дней?

- Россия не желает мира с Украиной. Стремится и в дальнейшем повышать градус противостояния. По крайней мере поддерживать его на достаточно высоком уровне. Прекращение войны, как это декларирует президент Зеленский, отнюдь не входит в планы Кремля. В планы Кремля входит разрушение украинской государственности. Это их цель.

Россия дает понять, что не позволит Зеленскому выйти победителем в этой ситуации. Он хочет стать миротворцем, который достиг мира путем простых политических шагов и уступок. Но Москва показывает, что не даст Зеленскому реализовать его намерения. Это приведет к фиаско Зеленского. И тогда РФ потребует от Украины других переговорщиков. В частности, Медведчука.

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Не означает ли это, что Украина должна играть по правилам РФ?

- На сегодня дипломатический путь урегулирования ситуации между Россией и Украиной возможен только на российских условиях. Россия намеренно сохраняет достаточно высокий уровень вооруженного противостояния на линии соприкосновения. Обстреливаются украинские позиции. Путин пытается силой заставить Украину пойти на политические уступки на его условиях.

Он готов даже пожертвовать несоблюдением Россией условий прекращения огня в течение семи дней

Несмотря на желание Зеленского скорее прекратить войну, Россия наоборот показывает миру, что не откажется от агрессивной политики.

Это первое, о чем свидетельствуют обстрелы в районе Золотого. Во-вторых, Зеленскому хочется быстрее воплотить в жизнь план мирного урегулирования на российских условиях. Ему важен символический факт достижения любого мира. Даже шаткого. Он готов даже пожертвовать несоблюдением Россией условий прекращения огня в течение семи дней. Он готов поставить подпись под любым документом и заявить, что он достиг договоренностей.

Россия откровенно издевается над Зеленским и над всеми, кто участвует в переговорах. Украине дают понять, что все будет так, как хочет Кремль. Президент не учитывает этот момент. Ему нужен сам факт встречи с Путиным в "нормандском формате".

Какими могут быть последствия этого разведения?

- Зоны отводов украинских войск превратятся в территории потенциальной оккупации российским режимом. С соответствующими угрозами для гражданского населения. Отводя украинские войска, Зеленский не выполняет своих конституционных функций и обязанности по защите жизни, безопасности и здоровью граждан. Он оставляет их на произвол судьбы перед возможным наступлением врага и оккупации этой территории. Многие могут подвергнуться заключениям или пыткам.

Зеленский не выполняет своих конституционных функций и обязанности по защите жизни, безопасности и здоровью граждан

Если это произойдет, то Зеленский предаст Конституцию, украинских граждан. Поэтому впоследствии понесет политическую и уголовную ответственность. И за то, что вследствии его действий решений украинские граждане подвергаются пыткам, политическим преследованиям, убийствам или потери имущества.

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Как разведение повлияет на украинских военных?

- Здесь возможны два сценария. Это может привести к вооруженному противостоянию между украинскими и российскими войсками, которые захотят зайти на освобожденную территорию. Или же украинские добровольцы могут под давлением обстоятельств покинуть эти территории с боями или без. Посмотрим.

Украинские военные ветераны и добровольцы из спецподразделения батальона "Азов" Национальной гвардии заявляли о намерениях оставаться на позициях в Золотом-4 в случае, если власть отдаст приказ об отводе Вооруженных сил Украины.

Если же ветераны будут оставаться в Золотом-4 до конца и не покинут позиции, состоится эскалация между украинскими военными и оккупационными войсками РФ.

Усилятся ли протесты в обществе?

- Периодически проводятся социологические исследования и регулярно показывают, что около 70 процентов украинский не воспринимают положений мирного плана Зеленского. Люди не поддерживают особого статуса Донбасса, проведение выборов на неподконтрольных украинской власти территориях.

Зеленскому не хватит авторитета или популярности, чтобы убедить общество в обратном. За пять лет люди поняли, кто есть кто. Они свидетельствуют неприятие широких политических уступок агрессору. Это первое. Во-вторых, более половины украинских граждан, 55 процентов, готовы защищать государство оружием или участвуя в волонтерском движении. Около 25 процентов людей готовы немедленно выйти на массовые акции протеста, если власть пойдет по пути капитуляции и широких политических уступок государству-агрессору.

28 октября в Киеве возле здания Офиса президента собралось около 700 активистов. Людей разозлило отвода украинских войск в населенном пункте Золотое-4 на Луганщине.