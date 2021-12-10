Россия отказалась прекратить огонь на Донбассе – ТКГ

Россия отвергла предложения Украины. Фото: АР

Россия отвергла предложение Украины о возвращении в режим прекращения огня с 10 декабря.

Об этом сообщили в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Внеочередное заседание ТКГ прошло 9 декабря.

Украинская сторона в ТКГ "в целях обеспечения стабильного перемирия" предложила расширить состав СЦКК "уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию)" как независимой стороной.

Россия это предложение категорически отвергла.

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Кроме того, "предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении к режиму прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года" также было отвергнуто Российской Федерацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) решат вопрос прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выеда (КПВВ) с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.