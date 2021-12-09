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Согласование перемирия и обмен пленными: Зеленский дал задание ТКГ

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Согласование перемирия и обмен пленными: Зеленский дал задание ТКГ
Зеленский озвучил свои вопросы ТКГ. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) решат три вопроса.

Вопрос прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выеда (КПВВ) с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, сказал Зеленский во время брифинга.

"Проходит заседание Трехсторонней контактной группы, на котором сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: возвращение в режим прекращения огня, обмен пленными и открытие КПВВ", - заявил Зеленский.

По словам президента, контрольно-пропускные пункты с украинской стороны "полностью готовы, все админуслуги - на самом высоком европейском уровне", а их работу блокируют с временно оккупированных территорий.

"Мы ожидаем, что на той стороне они также откроют КПВВ для возможности людей пересекать эту территорию. Особенно сейчас перед Рождеством, перед новогодними праздниками. Это очень важно с точки зрения гуманитарной миссии", - пояснил Зеленский.

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Последний обмен пленными между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса прошел в апреле 2020 года. В настоящее время в местах лишения свободы на неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областях находятся, по данным Киева, около 300 военных и гражданских лиц. С украинской стороны, список на обмен готов.

Между подконтрольными и неподконтрольными Киеву территориями на линии разграничения сейчас полноценно работает только КПВВ в Станице Луганской.

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