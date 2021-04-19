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понедельник, 19 апреля 2021 17:54

Россия окружила Украину беспрецедентным количеством войск - ЕС

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Россия окружила Украину беспрецедентным количеством войск - ЕС
Россия перебросила на границу с Украиной число войск большее, чем когда-либо. Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о наибольшем сосредоточении российских войск на границе с Украиной.

Россия перебросила более 150 тыс. военных, заявил он на видеоконференции глав МИД стран ЕС.

Боррель назвал число беспрецедентным и убедительно призвал Россию к деэскалации ситуации.

"Российское наращивание военных сил очень беспокоит. Более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, зафиксированное когда-либо прежде. Мы надеемся, что это сосредоточение прекратится согласно заявлениям президенту Путину от канцлера Меркель и президента Байдена", - сказал Боррель.

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Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что во время встречи все министры единодушно высказались за полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы увеличим дипломатические усилия для восстановления украинской территориальной целостности и подтверждаем, что ЕС посетит саммит Крымской платформы 23 августа. В то же время мы подчеркиваем необходимость устойчивого прогресса в реформах", - добавил Боррель.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне увеличения числа войск РФ в украинской границы.

Из-за эскалации на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Владимиром Зеленским и подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

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19
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