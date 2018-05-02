"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист

Американские противотанковые комплексы способны уничтожить устаревшую российскую технику. Фото из открытых источников

Американские Javelin, которые накануне доставили в Украину, способны уничтожить российскую армию на оккупированном Донбассе.

Об этом сказал заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в комментарии изданию "Гордон".

"Поставки Javelin в Украине означают, что на порядок повысился уровень нашей обороноспособности. Впервые мы получили вооружение нового поколения, аналогов которого в России нет. Оно качественно превосходит любую аналогичную российскую технику. Это дает нам тактическое преимущество и позволяет изменить характер боевых действий на Донбассе.

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Имея Javelin, можно в считанные минуты уничтожить огромное количество российской военной техники. Противник даже не успеет понять, что происходит. При грамотном тактическом применении такое оружие нивелирует любые возможности войск РФ быстро проводить крупные операции. Это психологическое оружие - любое попадание будет вызывать у противника панику. Российская боевая техника не имеет защиты от Javelin. Их танки преимущественно прошлого поколения. Для Javelin это оптимальная мишень", - сказал Бутусов.

30 апреля стало известно, что в Украину доставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.