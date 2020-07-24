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пятница, 24 июля 2020 02:17

Россия не соглашается на разминирование Донбасса

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Россия не соглашается на разминирование Донбасса
Россия против разминирования территорий. Фото: Укринформ

Российская сторона отказывается утвердить уже согласованые 13 районов для разминирования.

"Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Рядом с этим, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, по которым сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвода тяжелого вооружения и разминирования. Наиболее тревожным по последнему вопросу является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованые 13 районов для разминирования", - сказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг, 23 июля, сообщает Укринформ.

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

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В частности, по вине российское стороны практически остановлено обсуждения вопроса особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее в ОБСЕ озвучили подробности соглашения о прекращении огня на Донбассе, достигнутые во время переговоров Трехсторонней контактной группы.

В частности речь идет о запрете на наступательные действия и на использование любых видов летательных аппаратов.

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