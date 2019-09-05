Россия наращивает военное присутствие у нашей границы

Россияне с 2015 года наращивают военное присутствие на границах с Украиной. Проводят учения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Фото: Апостроф

Россияне завершают формирование новых дивизий у границ с Украиной.

Этот процесс начали в 2015 году, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Укринформ.

Угрозы России внесли в Военную доктрину. Их необходимо отслеживать и нейтрализовать в случае необходимости.

"Во-первых, одна из основных угроз - это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Она остается, и РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск. сегодня, начиная с 2015 года, уже по сути завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы - это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии", - пояснил Скибицкий

Представитель Главного управления разведки добавил, что россияне продолжают формировать 8-ю армию Южном военном округе. По его мнению они могут начать наступление в нашем направлении.

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"И по планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 - начале 2020 года. То есть это те меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении", - отметил представитель разведки.

Россия увеличила количество разведывательных самолетов Су-24МР на границе с Украиной. Полетов стало больше втрое, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий