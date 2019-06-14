Россия начала выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР

Сейчас одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей ЛНР/ДНР Фото: из открытых источников

Первые 34 жители самопровозглашенной республики ДНР пересекли границу с РФ для получения паспортов. 14 июня Россия начала выдачу документов, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее "власть" ДНР" передала на территорию России 7,5 тыс. пакетов документов жителей самопровозглашенной республики.

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Процесс получения документов организовала в 2-х временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.

Сейчас одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей ЛНР и ДНР. Всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

$500 - столько стоит оформить паспорт ДНР и ЛНР через посредников. И цена продолжает расти. Кроме оформления паспорта, в стоимость услуги входит подготовка и подача документов на российское гражданство.