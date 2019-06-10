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понедельник, 10 июня 2019 12:04

Берут в долларах: во сколько жителям ДНР и ЛНР обходятся паспорта РФ

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Берут в долларах: во сколько жителям ДНР и ЛНР обходятся паспорта РФ
Паспорта ДНР-ЛНР входят в перечень документов на получение гражданства РФ. ФОТО: eadaily.com

$500 столько стоит оформить паспорт ДНР и ЛНР через посредников. И цена продолжает расти.

Кроме оформления паспорта, в стоимость услуги входит подготовка и подача документов на российское гражданство.

Сообщил об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

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Боевики ДНР заявили, что не будут пропускать через линии разграничения детей с украинскими документами. Из-за нововведений спрос на услуги нотариусов вырос в несколько раз. Очереди к ним расписаны на месяц вперед.

facebook.com
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10
июня

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