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пятница, 31 июля 2020 10:34

Россия на переговорах в ТКГ: "Будет либо так, как хотим мы, либо никак"

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Россия на переговорах в ТКГ: &quot;Будет либо так, как хотим мы, либо никак&quot;
Журналист прокомментировал позицию России на Минских переговорах. Фото: Facebook/Конкурс художественного репортажа "Самовидец"

Журналист, член украинской делегации на переговорах ТКГ Денис Казанский прокомментировал назначение первого президента Украины в состав группы, а также рассказал о традиционной позиции РФ на переговорах.

На своей странице в Facebook он написал, что ему "сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен".

По его наблюдениям, должность, на которую назначили Кравчука, номинальная.

"Леонид Кучма формально возглавлял ТКГ до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия. Как будет с Леонидом Кравчуком — еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны", — уточнил журналист.

Что касается готовности идти на переговорах на компромиссы, о которой заявил Кравчук в недавнем интервью, Казанский сказал так:

"На самом деле, Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества".

"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ, — будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", — написал он

30 июля стало известно, что заместитель АП России Дмитрий Козак написал письмо, в котором Кремль намекнул о намерении выйти из переговоров по Донбассу. По мнению главы Офиса президента Украины Дмитрия Ермака, это письмо говорит "о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу". Ермак заявил, что говорить о прекращении переговоров нет смысла.

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Дата
31
июля

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