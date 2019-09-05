Россия может угрожать жизни освобожденного боевика Цемаха – прокурор

Россия хочет обменять Цемаха. Фото: Roman Dobrokhotov

Освобожденному из-под стражи "командиру ПВО" ДНР Владимиру Цемаху, который является главным свидетелем по делу МH17, может угрожать опасность.

Об этом сказал прокурор Олег Пересада после заседания суда.

"Может быть угроза [жизни], поскольку достаточно много внимания Цемаху уделяют, особенно в контексте расследования сбивания "Боинга" малазийских авиалиний. Я отмечал в суде, что он является важным элементом установления истины в этом производстве. Понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами", - отметил прокурор.

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5 сентября суд отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха. Он фигурирует в деле о сбивании малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го. Недавно появилась информация, что Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.