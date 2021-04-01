Россия может попытаться продвинуться вглубь Украины - разведка

Россия расширяет свое военное присутствие на территории так называемых ДНР и ЛНР. Фото: radiosvoboda.org

Российская Федерация готовит комплекс мер для провокаций на линии соприкосновения сторон на востоке Украины.

Они планируют подвигнуть наше государство на ответ на враждебные действия оккупантов, сообщают в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.

Россия расширяет военное присутствие на территории так называемых ДНР и ЛНР и регулярно вводит подразделения вооруженных сил РФ "для защиты российских граждан".

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Также отмечается, что оккупанты могут попробовать продвинуться вглубь территории Украины.

"Российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ", - добавили в ведомстве.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы Россия отказалась от режима тишины. 31 марта в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.