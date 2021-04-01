Россия может попытаться продвинуться вглубь Украины - разведка

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Просмотров: 126
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 99
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 450
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 945
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 567
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 504
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 288
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 567
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
19
6
7
7
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
&quot;Люцифер тоже был ангелом&quot; - как судили Риффмайстра
"Люцифер тоже был ангелом" - как судили Риффмайстра
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
Назвали имена россиян, причастных к пыткам в тюрьме &quot;Изоляция&quot; на Донбассе
Назвали имена россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция" на Донбассе
Видео
Все видео
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Интервью
1/5
Как выбрать летние шины - советы эксперта
Как выбрать летние шины - советы эксперта
Просмотров: 108
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 810
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 558
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 234
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 36
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
четверг, 01 апреля 2021 16:38

Россия может попытаться продвинуться вглубь Украины - разведка

  Комментировать
Россия может попытаться продвинуться вглубь Украины - разведка
Россия расширяет свое военное присутствие на территории так называемых ДНР и ЛНР. Фото: radiosvoboda.org

Российская Федерация готовит комплекс мер для провокаций на линии соприкосновения сторон на востоке Украины.

Они планируют подвигнуть наше государство на ответ на враждебные действия оккупантов, сообщают в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.

Россия расширяет военное присутствие на территории так называемых ДНР и ЛНР и регулярно вводит подразделения вооруженных сил РФ "для защиты российских граждан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук будет требовать "пасхального перемирия" на Донбассе

Также отмечается, что оккупанты могут попробовать продвинуться вглубь территории Украины.

"Российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ", - добавили в ведомстве.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы Россия отказалась от режима тишины. 31 марта в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия может попытаться продвинуться вглубь Украины - разведка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Замучили известного композитора и поэта

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 16040
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15579
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 7002
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4959
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4347
Донбасс
Зеленский связал эскалацию на Донбассе с санкциями против Медведчука
Зеленский связал эскалацию на Донбассе с санкциями против Медведчука Просмотров: 36
США привели армию в боеготовность из-за российских войск на границах Украины – NYT
США привели армию в боеготовность из-за российских войск на границах Украины – NYT 1 Просмотров: 783
Российские войска на украинских границах не должны никого беспокоить - Песков
Российские войска на украинских границах не должны никого беспокоить - Песков Просмотров: 378
Замучили известного композитора и поэта
Замучили известного композитора и поэта
 Просмотров: 423
Лишился ли Владимир Зеленский иллюзий относительно России - самое важное в журнале "Країна"
Лишился ли Владимир Зеленский иллюзий относительно России - самое важное в журнале "Країна"
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
4
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
1
Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал
Голосов: 10735
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть