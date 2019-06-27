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Россия использовала катастрофу МН17, чтобы сдержать украинскую армию - эксперт

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Россия использовала катастрофу МН17, чтобы сдержать украинскую армию - эксперт
Боевики нагло позируют на фоне сбитого пассажирского самолета. Фото: 5.ua

Сбиванием малазийского "Боинга" Россия добилась помощи западных стран в сдерживании успешного наступления украинской армии.

Проведение антиукраинской кампании в мире было тщательно спланировано, пишет Дэвид Саттер, который написал несколько книг о России и выступает в роли эксперта по делу об уничтожении малайзийского "Боинга 777" над Донбассом в 2014-м, сообщает Wall Street Journal.

"Международная следственная комиссия (JIT) установила, что 11 июля 2014 близкий советник Владимира Путина Владислав Сурков заверил главаря так называемой ДНР Александра Бородая, что он поговорил с высшим руководством России, и будут "приняты решающие действия", которые скоро изменят ход войны. В первые 2 дня после уничтожения лайнера российские тролли разместили 65 тыс. сообщений в Twitter, в которых отрицалась причастность Москвы к преступлению. Как утверждают голландские исследователи Роберт Ван Дер Ноордаа и Коэн Ван Де Вен, этот уровень активности российских троллей был беспрецедентным как к падению MH17, так и после него", - пишет автор.

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За час после катастрофы на пресс-конференции в Бразилии он заявил, что если против России нет доказательств, то, соответственно, никто не сможет привлечь его к ответственности.

"Ответственность всегда персонифицирована. Если 2 охотника стреляют по кустам и случайно убивают кого-то, а установить точно, кто сделал смертельный выстрел, невозможно, получается, что они оба освобождаются от ответственности", - сказал тогда глава Кремля.

Сразу после падения пассажирские самолета он позвонил экс-президенту США Бараку Обаме и выразил сочувствие.

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"Это было очень странно, поскольку ни самолет, ни место падения MH17, ни кто-то из пассажиров не были российскими. Позже на встрече российского правительства Путин объявил минуту молчания, чтобы почтить жертв катастрофы. Ничего подобного он не делал для жертв катастрофы в метро Москвы, во время которой погибли 24 человека", - написал Саттер.

Путин постоянно говорил с лидерами западных государств, а с некоторыми по несколько раз в день.

"После уничтожения MH17 Путин 24 раза разговаривал с западными лидерами, пытаясь убедить их в одном: трагедии не было бы, если бы не было боев в Донбассе. И именно поэтому им нужно нажать на Украину, чтобы она остановила свое наступление", - говорит автор.

Доказательства против России содержатся в самом расположении ЗРК "Бук".

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"По данным JIT, система "Бук" стояла в 20 милях от российской границы в течение нескольких часов, затем она отправилась на место запуска ракеты, расположенном прямо под международным воздушным коридором L980. Россия закрыла авиационно-информационную область в Ростове, расчистив небо от самолетов, которые могли лететь через коридор с российской стороны. "Бук" подождал 20 минут, сделал единственный выстрел, который сбил MH17, а потом сразу же вернулся в Россию. Инфракрасная камера "Бука" должна была создать тепловой силуэт цели. И вряд ли "Боинг 777" можно было с чем-то спутать. На тот момент в границах его действия не было ни одного украинского самолета. Зато были 4 пассажирские лайнеры, включая MH17", - пишет автор.

17 июля 2014 года около 16:00 на высоте 10 тыс. м над Донецкой областью с радаров исчез самолет Boeing-777 малазийских авиалиний. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпура.

На борту все погибли. Это 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет взорвался в воздухе. Его обломки и тела пассажиров разбросало на расстоянии 15 км в селе Грабово неподалеку Тореза Донецкой области.

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