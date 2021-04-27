Россия хочет отделиться от войны, которую развязала

Россия пытается отделиться от конфликта на Донбассе. Фото: росзми

Россия не пойдет в открытое наступление на Украину.

Действия государства оккупанта свидетельствуют о желании президента РФ Владимира Путина отделиться от развязанного им военного конфликта, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО "Правое Дело".

"Путину необходимо стать лишь посредником, а наши полезные идиоты своими заявлениями ему в этом подыгрывают. По факту дают ему инструкцию, как снять с РФ санкции за ее военную агрессию", - говорит эксперт.

Фаталистические настроения Снегирев считает продвижением российской пропаганды.

"28 батальонно-тактических групп сконцентрированы на нашей границе. Так называемые силы вторжения, в том числе 20-я армия сейчас в стадии формирования и находится в городе Воронеж. Только одна 144-я дивизия дислоцирована в Смоленской области, а это условно белорусское направление", - говорит эксперт .

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Боевики в который раз нарушили режим тишины на Донбассе и обстреляли украинские позиции с автоматических станковых гранатометов. В результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки "Север".