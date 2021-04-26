Оккупанты ранили украинского защитника

Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение. Фото: Facebook

Боевики в который раз нарушили режим тишины на Донбассе и обстреляли украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

В результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки "Север".

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Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

На Донбассе, в районе населенного пункта Гнутово, эвакуировали 23 сотрудников ГСЧС. Работы по разминированию территорий приостановили из-за обстрелов российских оккупационных войск.