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пятница, 18 октября 2019 11:07

Россия готовит масштабное нападение

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Россия готовит масштабное нападение
Россия готовится к военному нападению. Фото: tsn.ua

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. ВСУ - к отражению нападения по всей границе Украины.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины полковник Алексей Таран в интервью Tyzhden.ua.

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Также Таран отметил, что в Украине есть достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих направлениях.

Командование РФ установило боевикам на Донбассе огромные штрафы за преждевременное расторжение контрактов о военной службе. С наемников будут требовать $2180.

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