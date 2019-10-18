Боевиков на Донбассе будут наказывать огромными штрафами

Боевики будут платить штраф за расторжение контрактов на военную службу. Фото: pikinform.ru

Командование РФ установило боевикам на Донбассе огромные штрафы за преждевременное расторжение контрактов о военной службе.

С наемников требовать $2180, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"На полигонах соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ идет подготовка молодого пополнения. С новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия. Кроме того, оккупанты молчат об изменениях правил призыва на контрактную военную службу. Теперь в дальнейшем по контракту предусматриваться взыскания 140 тыс. руб. ($2180) в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине", - говорят в управлении Минобороны.

Россия отправила на оккупированные территории очередной "гумконвой". Две колонны в составе 36 грузовых автомобилей пересекли неподконтрольные пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк".