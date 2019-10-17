Боевикам на Донбассе отправили помощь

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 1512
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1584
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2187
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2997
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1467
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4581
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2799
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6192
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
4
4
20
5
7
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Попрощались с морпехом Вячеславом Кубраком
Попрощались с морпехом Вячеславом Кубраком
Видео
Все видео
Бородай ошеломил признанием - Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием - Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Зеленский посетил Донбасс - поздравил бойцов с Днем защитника
Зеленский посетил Донбасс - поздравил бойцов с Днем защитника
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3843
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7011
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1593
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 1116
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 14:44

Боевикам на Донбассе отправили помощь

1 Комментировать
Боевикам на Донбассе отправили помощь
Россияне заявили, что в автомобилях товары для детей, однако проверить достоверность их слов невозможно. Фото: росзми

Россия отправила на оккупированные территории очередной гумконвой.

Две колонны в составе 36 грузовых автомобилей пересекли неподконтрольные пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", пишет Укринформ.

Украинская межведомственная группа смогла осмотреть автомобили только визуально.

"Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже восемьдесят седьмой. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропускной ска "Матвеев Курган" и "к донецком "на въезд в Украину пошли две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей", говорит представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" соберется специально ради Минских договоренностей

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон одобрили положительные изменения в реализации минских соглашений.

Об этом Меркель и Макрон сказали в совместном заявлении по итогам встречи в Тулузе, передает пресс-служба Федерального правительства Германии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевикам на Донбассе отправили помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 146967
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
14
 Просмотров: 31681
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 2 Просмотров: 20306
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой 1 Просмотров: 18036
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 17388
Донбасс
Бородай ошеломил признанием - Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием - Захарченко убили пенсионеры
 Просмотров: 18
Укроборонпромом теперь занимается ФРБ
Укроборонпромом теперь занимается ФРБ Просмотров: 117
На Донбассе подорвался украинский воин
На Донбассе подорвался украинский воин Просмотров: 144
Морпех Степан Крыль погиб от рук оккупантов на Донбассе
Морпех Степан Крыль погиб от рук оккупантов на Донбассе Просмотров: 1008
"Слуга народа" соберется специально ради Минских договоренностей
"Слуга народа" соберется специально ради Минских договоренностей 1 Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
7
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
Голосов: 2274
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua