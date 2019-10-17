Боевикам на Донбассе отправили помощь

Россияне заявили, что в автомобилях товары для детей, однако проверить достоверность их слов невозможно. Фото: росзми

Россия отправила на оккупированные территории очередной гумконвой.

Две колонны в составе 36 грузовых автомобилей пересекли неподконтрольные пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", пишет Укринформ.

Украинская межведомственная группа смогла осмотреть автомобили только визуально.

"Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже восемьдесят седьмой. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропускной ска "Матвеев Курган" и "к донецком "на въезд в Украину пошли две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей", говорит представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" соберется специально ради Минских договоренностей

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон одобрили положительные изменения в реализации минских соглашений. Об этом Меркель и Макрон сказали в совместном заявлении по итогам встречи в Тулузе, передает пресс-служба Федерального правительства Германии.