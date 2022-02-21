Россия готова к нападению на Украину: СМИ узнали, почему в США так считают

Российская Федерация сосредоточила на расстоянии удара от Украины около 75% основных боевых единиц страны.
Такое сосредоточение сил является одной из причин, по которой в США считают, что РФ готова к нападению. Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова американского чиновника, у которого есть сведения от разведки.
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По словам собеседника, в пределах 60 км от Украины находятся около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп.
"Российские войска вместе с сепаратистскими силами могут достигать 190 тысяч человек", – добавил чиновник.
При полномасштабном вторжении России в Украину основными ее целями могут быть Офис президента, Верховная Рада, министерства, СМИ и Майдан Незалежности.
Об этом сообщил The Guardian в статье "Анализ: что произойдет, если Россия вторгнется?". В ней говорится, что основной целью вторжения стала бы капитуляция украинской власти.
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