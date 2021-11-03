Россия блокирует пропуск грузовиков из Украины

В пунктах пропуска на границе Украины и России скопились сотни фур.

Очереди возникли из-за медленного оформления грузовиков российской стороной, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Автор: facebook.com/DPSUkrain В пунктах пропуска на границе Украины и России скопились сотни фур

"У пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области накопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд в РФ. Еще более 60 грузовиков оформлены, однако они остаются в пункте пропуска, ожидая разрешения на въезд в Россию", - отметили пограничники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка заметила значительную концентрацию войск РФ у границ Украины

Периодически схожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск".

Там отметили, что очереди возникли из-за медленного оформления в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". Ранее российская сторона пропускала через эти пункты сотни грузовиков в сутки.

Автор: facebook.com/DPSUkrain Очереди возникли из-за медленного оформления грузовиков российской стороной

"Свои действия аргументируют технологическими схемами, хотя раньше оформляли по 150 и более грузовиков", - уточнили пограничники.

В Госпогранслужбе рекомендовали международным перевозчикам принять к сведению эту информацию.

Российские боевики ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской. С 9 октября упразднили норму о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязали к правилам, как и в отдельных районах Донецкой области.