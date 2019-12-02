Россия аккредитовала первый подконтрольный ЛНР университет

Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки был одним из трех ВУЗов, подававших документы на аккредитацию в России. ФОТО: prologueabroad.com

РФ выдала аккредитацию Луганскому государственному медицинскому университету имени святителя Луки.

Разрешение от России на образовательную деятельность медуниверситет получил первым из всех высших учебных заведений, расположенных на подконтрольной ЛНР территории. Сообщили об этом Новости Донбасса.

Благодаря российской аккредитации заведение сможет в течение следующих 5 лет выдавать дипломы российского образца по таким специальностям: стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

Кроме медуниверситета, документы для аккредитации в России подали еще два заведения — Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля.

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Из образовательной программы школ, находящихся на территории ДНР, убрали упоминания об Украине. Вместо этого детям рассказывают о новосозданной республике и боевых действиях.