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воскресенье, 17 октября 2021 17:47

Российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ

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Российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ
Военные сообщили о ситуации в зоне ООС. Фото: ukrinform

С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины в Донбассе.

В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь в ответ.

Украинские подразделения контролируют ситуацию на передовой и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ. 16 октября, оккупанты 11 раз нарушили режим тишины. В частности, четыре раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

15 октября на Донбассе зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

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Дата
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