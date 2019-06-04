Российский представитель в Минске склоняет Украину к переговорам с боевиками

Российский представитель в Минске Борис Грызлов поставил условие Украине. Фото: Proms

Российский представитель в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от согласия Киева пойти на прямые переговоры с боевиками.

Грызлов считает, что это самый главный вопрос предстоящих переговоров в Минске. Соответствующее заявление представитель РФ сделал, общаясь с журналистами.

"Самый главный вопрос предстоящей встречи: насколько Киев готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Совершенно очевидно, что Украина может выйти из кризиса только в режиме политического диалога между Киевом и Донбассом. Такого диалога до сих пор нет", - сказал Грызлов.

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Стоит отметить, что украинская сторона категорически против переговоров с боевиками. Команда нового президента Украины Владимира Зеленского также дала понять, что будет вести переговоры только с Москвой.

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе в Минске. Раньше за это отвечала первая вице-спикер ВР Ирина Геращенко.