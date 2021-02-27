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суббота, 27 февраля 2021 09:57

Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в частности - с запрещенного вооружения. 11 украинских воинов получили ранения или боевые травмы.

Наряду с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из-за обстрела 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое - боевое травмирование.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов со 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

Возле Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным - еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы вооруженными формированиями РФ украинские защитники давали адекватный ответ.

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения украинский военнослужащий.

Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставлено в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК неоднократно направляли запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Обновляется.

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