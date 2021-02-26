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пятница, 26 февраля 2021 08:53

С Россией договориться нельзя - Кравчук

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С Россией договориться нельзя - Кравчук
Российские оккупанты устраивают огневые провокации на Донбассе. А потом фабрикуют материалы для показа на российских информационных ресурсах. Фото: facebook.com/pg/mva.gov.ua

Президент Владимир Зеленский думал, что сможет договориться о мире на Донбассе. Но в процессе увидел, что сделать этого нельзя.

То же самое было с пятым президентом Петром Порошенко. Он думал, что сможет договориться, искренне в это верил и говорил, что через неделю-две завершит войну. Об этом заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает DW.

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"Зеленский, он тоже думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с РФ договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения", - отметил Кравчук, подчеркнув, что Зеленский сказал это на парижском саммите.

По мнению Кравчука, добиться каких-то успехов без "изменения концептуальных позиций минского и нормандского формата" будет невозможно.

Трехсторонняя контактная группа, которая занимается урегулированием ситуации в Донбассе, должна изменить переговорную площадку. Минск не отвечает требованиям для ведения переговоров, поскольку Беларусь зависима от России, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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