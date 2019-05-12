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Российский оккупант бьет на Донбассе из минометов и гранатометов, двое украинских воинов ранены

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Российский оккупант бьет на Донбассе из минометов и гранатометов, двое украинских воинов ранены
Украинские воины продолжают сдерживать российскую агрессию на Донбассе.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции: из минометов калибров 120 и 82 мм - у населенного пункта Опытное; дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Песков; с противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Пищевика; из стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

Также украинские позиции были обстреляны 4 раза: из минометов калибра 120 мм - вблизи Новоалександровки; дважды из минометов калибра 82 мм - у Золотое-4.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Зайцево.

По данным разведки, 11 мая одного оккупанта были уничтожены, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС: из минометов калибра 120 мм - у Крымского; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины.

За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.

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Дата
12
мая

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