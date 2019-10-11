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пятница, 11 октября 2019 07:47

Российский казак Зверев пополнил "бригаду 200": фото "призывника"
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На Донбассе погиб российский наемник 27-летний Глеб Зверев
Фото: Twitter/Necro Mancer
На Донбассе погиб российский наемник 27-летний Глеб Зверев
На Донбассе погиб российский наемник 27-летний Глеб Зверев

9 октября на Донбассе погиб боевик 27-летний Глеб Зверев - российский наемник из Йошкар-Олы. Был занесен в базу данных "Миротворца".

Обстоятельства ликвидации уточняются, сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

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Известно, что Зверев приехал на Донбасс в 2015 году. Сразу пошел "освобождать" Углегорск, участвовал в Дебальцевском котле. Служил в в террористической группировке казаков "Войско Донское", которое действовало на территории северной части Донецкой области и в городах поблизости Луганска.

Украинские военные на Донбассе ликвидировали двух наемников Кремля. Один - Евгений Герасимов - был внесен в базу данных "Миротворец". В тот же день в Донецкой области ликвидировали еще одного - снайпера Андрея Куцкого по прозвищу "Скрипач".

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