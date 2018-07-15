Российские звезды выступили с концертом в оккупированном Донецке

В ДНР 14 июля состоялся концерт российских артистов Иракли, Жасмин и Арсения Бородина. Фото - "Залишенец Донецкий" в Twitter

В ДНР 14 июля состоялся концерт российских артистов Иракли, Жасмин и Арсения Бородина.

Мероприятие организовал "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин ко Дню металлурга. Об этом сообщил блогер "Залишенец Донецкий" в Twitter.

Как видно из опубликованных террористами кадров, на концерт российских звезд собралось немного людей, а к вечеру, когда на Донецк обрушился сильный ливень, зрителей стало еще меньше.

"Кстати, о дожде. В дирляндии пытались сделать праздник: Пушилин привез второсортных кацапских артистов Жасмин и Иракли. Вот такой "аншлаг" был. Бабушки с зонтиками", - посмеялся блогер.

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Сообщается, что жители, которые собрались на концерте, своим видом не высказывали особого восторга но не подпевали российским звездам.

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