Российские захватчики 19 раз открывали огонь. Есть раненые

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитника получили ранения, сообщили в штабе ООС.

Вблизи Водяного оккупанты пять раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. С минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты обстреливали у Южного. Неподалеку Новоалександровки противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Майорска враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Новотошковского российские захватчики два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Дважды в районе Новомихайловка и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали из стрелкового оружия. У Причепиловки - дважды из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде Песков и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное. На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 6 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - у Новгородского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

В ночь на 5 мая российско-оккупационные войска в Донецкой области обстреляли Марьинскую центральную райбольницу. В результате обстрела повреждены окна в здании первого корпуса больницы, где проходят лечение 45 Covid-больных.