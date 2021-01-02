Российские войска 9 раз нарушали тишину на Донбассе

Украинские войска отвечали на атаку российско-оккупационных войск. Фото: ООС

За прошедшие сутки, 1 января, на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня.

Несколько раз оккупанты стреляли у Авдеевки, которая расположена в районе оперативно-тактической группировки "Схід", сообщает штаб ООС.

В этом районе враг использовал против украинских военных минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Из села Яковлевка обнаружили БПЛА российских оккупантов типа "квадрокоптер". Его сбили наши военные после того, как устройство пересекло линию разграничения.

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У Водяного, что на Приазовье, русская армия вела огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельние выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали у Павлополя.

Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы враг использовал в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенного пункта Золотое-4. У Новолуганского оккупант использовал стрелковое оружие.

Украинские войска отвечали на атаку российско-оккупационных войск. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала этой сутки, 2 января, не зафиксировали нарушений режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения тишина. Украинские войска контролируют, что происходит в районе проведения ООС.

Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. Но украинским военным было бы легче, если бы они получили команду "вперед", считает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Он отметил, что возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.