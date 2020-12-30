Нет смысла сидеть в окопах: главнокомандующий ВСУ о перемирии на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 414
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 639
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1611
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 972
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1215
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7614
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 864
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Фото
Все фото
3
3
4
3
5
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный
Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС
На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1611
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 972
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20178
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
2 Просмотров: 567
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 09:36

Нет смысла сидеть в окопах: главнокомандующий ВСУ о перемирии на Донбассе

  Комментировать
Нет смысла сидеть в окопах: главнокомандующий ВСУ о перемирии на Донбассе
В течение суток 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. Но украинским военным было бы легче, если бы они получили команду "вперед", считает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Он отметил, что возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.

"Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед", мы пошли. Но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Посмотрите, только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных", - заявил Хомчак, передает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем

Добавил, что армия должна двигаться, должна иметь цель и добиваться ее.

"А какая цель сидеть в окопах? Ну, просидели мы в обороне, затем новое поколение отправится в окопы. Сколько лет так будет продолжаться? Должно быть движение, должны быть изменения", - убежден главнокомандующий.

Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нет смысла сидеть в окопах: главнокомандующий ВСУ о перемирии на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

Тимошенко перевезли в колонию

В Москве создали СССР

После смерти вождя страну возглавил его сын

Саддам Хусейн не сопротивлялся и не дрожал во время казни

Самое читаемое
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 10989
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 10783
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 10305
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 7326
&quot;Лед был тонкий. Лыжи остались, а хлопцы утонули&quot;
"Лед был тонкий. Лыжи остались, а хлопцы утонули"
 Просмотров: 6030
Донбасс
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
 Просмотров: 1008
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
3
 Просмотров: 324
Резников раскрыл стратегию России относительно Украины
Резников раскрыл стратегию России относительно Украины Просмотров: 396
Сколько украинцев получили российские паспорта на оккупированных территориях
Сколько украинцев получили российские паспорта на оккупированных территориях Просмотров: 486
"Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО
"Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО 2 Просмотров: 4518
Больше всего комментируют
21
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
2
В Чечне неизвестные напали на силовиков
Голосов: 10124
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть