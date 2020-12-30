Нет смысла сидеть в окопах: главнокомандующий ВСУ о перемирии на Донбассе

В течение суток 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. Но украинским военным было бы легче, если бы они получили команду "вперед", считает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Он отметил, что возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.

"Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед", мы пошли. Но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Посмотрите, только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных", - заявил Хомчак, передает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем

Добавил, что армия должна двигаться, должна иметь цель и добиваться ее.

"А какая цель сидеть в окопах? Ну, просидели мы в обороне, затем новое поколение отправится в окопы. Сколько лет так будет продолжаться? Должно быть движение, должны быть изменения", - убежден главнокомандующий.

Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.