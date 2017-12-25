Российские военные сбили Боинг МН17 - британская разведка

"Ракетную установку поставили, а после сбивания MH17 - эвакуировали российские военные" - британцы доказывают вину РФ. Фото: Шарий.net

Комитет британского парламента по разведке и безопасности представил ежегодный отчет, в котором утверждается вина российских военных в сбитии Малазийского боинга МН17.

Об этом сообщает донецкий журналист Алексей Мацука на своей странице в Facebook.

"Представлены различные темы и делается очень важное утверждение: российские военные несут ответственность за сбитый рейс MH17 Малазийских Авиалиний. На странице 52 отчета, где описаны российские мероприятия по дезинформации, источник с Секретной разведывательной службы объясняет, что "мы без всяких разумных сомнений знаем, что ракетную установку поставили, а после сбивания MH17 - эвакуировали российские военные". Западные правительства, как их возглавляемая голландцами Совместная следственная группа, до сих пор не обвиняли непосредственно российских военных в поставках оружия для взбивания "Боинга", - говорится в сообщении.

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8 декабря Bellingcat и The Insider заявили об идентификации ключевого фигуранта дела о сбитом над Донбассом "Боинга" рейса MH17 под позывным "Дельфин". Российский генерал-полковник Николай Ткачев, которого назвали ключевым фигурантом дела MH17, хочет подать в суд на журналистов.

Верховная Рада продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о международную миссию защиты расследования катастрофы самолета MH17 над Донбассом. Согласно пояснительной записке, закон предусматривает продление действия соглашения до 1 августа 2018 года, "что будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании" Малазийские авиалинии ", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014".