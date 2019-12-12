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четверг, 12 декабря 2019 12:03

Российские спецслужбы "обломались", когда попросили разведать о военной технике украинцев

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Российские спецслужбы &quot;обломались&quot;, когда попросили разведать о военной технике украинцев
zik.ua Российские спецслужбы намаглись завербовать украинского военного: шантажировали родными

Федеральная служба безопасности РФ пыталась завербовать украинского военнослужащего. В России живут его родственники.

Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе ООС, периодически посещал родственников на территории РФ. После очередного пересечения границы он попал в поле зрения российских спецслужб. Представители ФСБ заставили украинца предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Они психологически давили на мужчину и угрожали его родным. Военный должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений.

ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности ее возможности по выявлению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ.

Угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, поэтому мужчина обратился в Службу безопасности и рассказал обо всех обстоятельствах.

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Суд учел то, что он не выполнил задание иностранных спецслужб и добровольно заявил о своей связи с ними и освободил от уголовной ответственности.

Суд приговорил к 9 годам заключения трех боевиков так называемой ДНР, задержанных Службой безопасности Украины. Трое жителей Донецкой области в 2014 году, чтобы подзаработать, добровольно вступили в террористической группировки "Казачий союз" Регион войска Донского ДНР".

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