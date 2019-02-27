Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Просмотров: 36
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 180
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 576
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1584
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 684
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2772
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1476
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 522
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
4
8
4
4
12
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Литовцы передали Украинской реанимобиль и медицинские кровати
Литовцы передали Украинской реанимобиль и медицинские кровати
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
Одесса встретила героев - 28-я механизированная бригада вернулась домой
Одесса встретила героев - 28-я механизированная бригада вернулась домой
Видео
Все видео
Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью
Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью
Летает почти бесшумно: украинский беспилотник прошел государственные испытания
Летает почти бесшумно: украинский беспилотник прошел государственные испытания
Росийские захватчики угрожают устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов
Росийские захватчики угрожают устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов
В Украине завершается испытание нового БТР
В Украине завершается испытание нового БТР
"Отбросило на 5 метров" - пассажир, выживший при взрыве, рассказал подробности
"Отбросило на 5 метров" - пассажир, выживший при взрыве, рассказал подробности
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 180
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1296
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4257
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2943
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1143
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 17:24

Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью

2 Комментировать
Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью
Мину, которая уничтожила автомобиль заложили русские. фото NecroMancer

Как сообщают в ООС россияне самостоятельно заложили противотанковую мину.

Микроавтобус HYUNDAI (г / н Н6048ИИ), который подорвался на мине 23 февраля двигался в сторону временно оккупированной территории, пишут в пресс-службе ООС.

В 12.15 дня автомобиль пересек КПВВ ˮНовотроицькеˮ, которое находится на подконтрольной украинскому правительству территории и двигался на захваченную боевиками территорию Донецкой области.

В 12:30 он выехал на разделительную полосу трассы Н-20, где в 200 м к КПВВ "Оленевка" наткнулся на мину. При этом так называемый представитель российских оккупантов Даниил Бессонов признал на этой территории наличие заминированных участков и отметок "СТОП мины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Отбросило на 5 метров" - пассажир, выживший при взрыве, рассказал подробности

Российские пропагандисты обвинили в подрыве ВСУ, но место происшествия находится на расстоянии около 200 метров от блокпоста ЗФ РФ.Вин хорошо просматривается, то есть не заметить заложенной мине с этой позиции невозможно.

На подконтрольном боевикам КПВВ "Оленевка" утром 25 феевраля произошло ЧП - автомобиль с пассажирами наехал на противотанковую мину. Взрывом легковую машину разорвало на куски, а водитель и пассажирка преклонного возраста погибли на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

217 назад основали Полтавскую губернию

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

Изверг отрезал голову своей знакомой

В конюшне имени Берии сожгли чеченцев

Луценко отправили за решетку на 4 года

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 38973
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 30303
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 18727
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 17271
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 13114
Донбасс
"Базарные тетки" ОРДЛО сорвали переговоры. Фото: Соцсети
"Базарные тетки" ОРДЛО сорвали переговоры. Фото: Соцсети Просмотров: 675
Траки для бронетехники будут производить в Украине
Траки для бронетехники будут производить в Украине Просмотров: 225
Американцы показали, чем заменят легендарные Абрамсы
Американцы показали, чем заменят легендарные Абрамсы Просмотров: 810
Российские оккупанты ликвидировали остатки так называемых "ополченцев"
Российские оккупанты ликвидировали остатки так называемых "ополченцев" Просмотров: 1233
В Донецкой области образовалась самая сосулька в Украине
В Донецкой области образовалась самая сосулька в Украине Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
9
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
Голосов: 34142
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua