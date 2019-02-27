Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью

Мину, которая уничтожила автомобиль заложили русские. фото NecroMancer

Как сообщают в ООС россияне самостоятельно заложили противотанковую мину.

Микроавтобус HYUNDAI (г / н Н6048ИИ), который подорвался на мине 23 февраля двигался в сторону временно оккупированной территории, пишут в пресс-службе ООС.

В 12.15 дня автомобиль пересек КПВВ ˮНовотроицькеˮ, которое находится на подконтрольной украинскому правительству территории и двигался на захваченную боевиками территорию Донецкой области.

В 12:30 он выехал на разделительную полосу трассы Н-20, где в 200 м к КПВВ "Оленевка" наткнулся на мину. При этом так называемый представитель российских оккупантов Даниил Бессонов признал на этой территории наличие заминированных участков и отметок "СТОП мины".

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Российские пропагандисты обвинили в подрыве ВСУ, но место происшествия находится на расстоянии около 200 метров от блокпоста ЗФ РФ.Вин хорошо просматривается, то есть не заметить заложенной мине с этой позиции невозможно.

На подконтрольном боевикам КПВВ "Оленевка" утром 25 феевраля произошло ЧП - автомобиль с пассажирами наехал на противотанковую мину. Взрывом легковую машину разорвало на куски, а водитель и пассажирка преклонного возраста погибли на месте.