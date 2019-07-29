Российские попы взялись за обмен пленными

Русская церковь в Украине создала комиссию по обмену пленными. Фото: pravlife.org

Русская православная церковь в Украине создала комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

Создание состоялось 28 июля после Божественной литургии по случаю 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси и дня памяти равноапостольного великого князя Владимира - сообщает Информационно-просветительский отдел Русской церкви в Украине.

"Заседание состоялось на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Во время него создали Комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных", - сообщили в РПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москва затормозила обмен заложниками, на который согласились в ОРДЛО

На Синоде его участники отметили, что важно обменять пленных в формате "всех на всех".

В состав комиссии вошли Преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, Преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской Митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

На Синоде отметили, что комиссию создали после того, как 15 июня 2019 Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, которые есть в России. Онуфрий также направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помилования и освобождения пленных, находящихся на территории Украины.

Договоренности о возвращении Украине захваченных Россией украинских военнопленных моряков уже практически достигнуты. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.