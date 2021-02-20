Российские оккупанты выпустили около Новгородского более 30 мин 120 калибра

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сутки 20 февраля на Донбассе начались с мощных обстрелов вблизи Новгородского. Там вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более 30 мин. Боевых потерь среди наших воинов нет.

За прошедшие сутки, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, сообщили в штабе.

Неподалеку Зайцевого российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Южного - еще и из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что на Приазовье противник дистанционно минировали местность в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

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"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Боевых потерь среди наших воинов нет.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.