Российские оккупанты убили воина ВСУ

22 апреля на Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский военный. Фото: facebook.com/otupivnich

22 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупантами погиб украинский военный.

Он получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

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"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Север" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

С начала 2021 на передовой погибли 30 украинских солдат. Большинство - от снайперского огня. Однако воины ВСУ имеют приказ не реагировать на любые провокации, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать.