Российские оккупанты убили украинского воина

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Трижды враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
В результате вражеских действий один военнослужащий погиб, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имена погибших воинов, подорвавшихся сегодня на Донбассе
Отмечают, что горячо было в направлении Марьинки, Лопаскино и Причепиловки. Здесь оккупанты били из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Российские боевики обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области. Били из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии.
Гражданских вовремя эвакуировали.
Комментарии