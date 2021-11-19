Российские оккупанты убили украинского воина

Военнослужащие ОС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Трижды враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В результате вражеских действий один военнослужащий погиб, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Отмечают, что горячо было в направлении Марьинки, Лопаскино и Причепиловки. Здесь оккупанты били из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Российские боевики обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области. Били из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии. Гражданских вовремя эвакуировали.