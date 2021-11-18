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четверг, 18 ноября 2021 07:29

Пятеро военных получили ранения

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Пятеро военных получили ранения
Военные находятся в удовлетворительном состоянии. Фото: "Слово і діло"

За сутки четверо украинских военных получили ранения. Один получил боевую травму

Всего за сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня. Девять было с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщил штаб ООС в утренней сводке.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь из разрешенного оружия. Вынудили боевиков прекратить обстрел.

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"По состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

В среду, 17 ноября, украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика ЛНР. Злоумышленник потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Задержанный является уроженцем Российской Федерации, в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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