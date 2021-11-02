Российские оккупанты убили украинского воина вблизи Павлополя

С начала суток на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный. Фото: УНИАН

С начала суток 2 ноября в Донбассе погиб украинский воин. По состоянию на 07:00 зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении

За прошедшие сутки, 1 ноября, на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. Два из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часть оккупированного Донецка обесточена

Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции украинских военных, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарска и Водяного русские наемники привлекли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность", - подчеркнули в ООС.

В октябре Украина потеряла на фронте двух военнослужащих Вооруженных cил. Мастер-сержант 51-летний Георгий Халиков из 93-й механизированной бригады погиб от артиллерийского обстрела в Донецкой области 26 октября. Старший солдат 36-летний Виктор Рачугин из 17-й танковой бригады - от пулевого ранения в Луганской области 27 октября. Еще 23 военнослужащих получили ранения.