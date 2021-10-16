Российские оккупанты стянули технику к линии разграничения

Вооруженные формирования РФ разместили на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей 58 единиц военной техники. Она размещена с нарушением линии отвода, в районе которой размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Технику зафиксировали патрули специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает украинская сторона СЦКК.

Автор: facebook.com/pressjfo.news Миссия ОБСЕ зафиксировала размещения оккупантами на Донбассе 58 единиц военной техники

Так, на полигоне в районе Миусинска, обнаружено танков - 10 единиц, прицепных гаубиц - 15 единиц, самоходных гаубиц - 9 единиц, РСЗО - 6 единиц, боевых бронемашин - 18 единиц.

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"Сосредоточение тяжелого вооружения в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и слаживания батальонно-тактической группы для усиления подразделений противника на линии соприкосновения, или содержание в качестве резерва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество зафиксированных международными наблюдателями нарушений со стороны ЗФ РФ в течение суток увеличилось с 18 до 58, что является очевидным проявлением агрессивных намерений оккупантов.

Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины считается "близкой к нестабильной". За последние две недели наблюдалось незначительное снижение количества нарушений режима прекращения огня, говорится в сообщении Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена.