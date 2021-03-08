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понедельник, 08 марта 2021 09:58

Российские оккупанты продолжают стрелять на Донбассе

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Российские оккупанты продолжают стрелять на Донбассе
Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ. Фото: unsplash

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди украинских воинов нет, сообщает в утренней сводке 8 марта пресс-центр ООС.

Вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров. Также войска РФ использовали станковый противотанковый гранатомет.

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В Опытном оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций, а вблизи населенного пункта Южное - совершили прицельные обстрелы с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ.

На Донбассе сейчас работает 2 контрольных пункта въезда и выезда. Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотой", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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Дата
08
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