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воскресенье, 18 апреля 2021 02:52

Российские оккупанты обстреляли из минометов жилой сектор

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Российские оккупанты обстреляли из минометов жилой сектор
Боевики обстреляли жилой сектор в Зайцево из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Фото: Facebook

Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор с минометов. Пострадало два дома в Зайцево (Жованка). Инцидент произошел 17 апреля.

Боевики обстреляли жилой сектор в Зайцево из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В результате две мины прилетели к жилым домам по улице Журавского 23 и 24. Об этом сообщает 10-я горно-штурмовая бригада в Facebook.

Украинские военные сообщают, что никаких военных объектов у этих жилых домов нет, как и самих военнослужащих. То есть боевики целенаправленно целились по жилому сектору, что могло привести к гибели мирного населения.

На кадрах, опубликованных в сети, видна большая воронка в саду одного из частных дворов. Также осколками побило забор и деревья. Самим хозяева дома не пострадали - им удалось вовремя укрыться от обстрела в погребе.

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