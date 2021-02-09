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вторник, 09 февраля 2021 07:41

Российские оккупанты накрыли наших воинов минами 120 калибра и получили по зубам

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Российские оккупанты накрыли наших воинов минами 120 калибра и получили по зубам
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также - с автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против наших защитников еще и гранатометы, сообщили в штабе ООС.

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"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины дали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Сегодня, 9 февраля, около Песков российско-оккупационные войска обстреляли наших воинов из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Украинские войска должны на каждый выстрел отвечать выстрелом, заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами.

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