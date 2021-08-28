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суббота, 28 августа 2021 14:57

Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
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Оккупанты обстреляли Авдеевку.
Фото: Генштаб ООС
Стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Обстрелом повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет
Оккупанты начали вести огонь в 6 утра 28 августа.

Из-за обстрелов гражданской инфраструктуры Авдеевки открыли уголовное производство.

"Оккупанты стреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет", - говорится в сообщении ООС.

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Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрел и прекратили огневую активность противника.

Об обстреле также сообщили СММ ОБСЕ.

Утром, 28 августа российские оккупанты обстреливали Авдеевку. Огонь вели со стороны оккупированного Спартака. Один украинский военный получил ранения.

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